В Москве открыли бюст советского разведчика Александра Феклисова

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Бюст советского разведчика Александра Феклисова открыт в среду в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ), который он окончил в 1939 году. Церемония состоялась в ознаменование 100-летия Службы внешней разведки России и векового юбилея МТУСИ.

Феклисов (1914-2007) работал в США в годы войны, выполнил ряд заданий по получению секретной научно-технической информации в области электроники, радиолокации, реактивной авиации. Внес значительный вклад в работу резидентуры внешней разведки СССР в Нью-Йорке по атомной тематике во второй половине 1940-х годов. Полученная им информация была исключительно важна для разработки советского ядерного оружия.

Скульптурная миниатюра создана лауреатами премии СВР в области литературы и искусства скульптором Игорем Новиковым и архитектором Алексеем Тихоновым. В торжественном мероприятии приняли участие директор СВР Сергей Нарышкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, ректор МТУСИ Сергей Ерохин, члены семьи Феклисова.

"Александр Семенович Феклисов оставил заметный след в истории. Он не раз участвовал в спасении мира в прямом смысле этого слова", - сказал Нарышкин. Феклисов был членом группы советских разведчиков, участвовавших в получении атомных секретов США, добавил он. "Добытые нашими разведчиками материалы позволили советским ученым и инженерам в кратчайшие сроки ликвидировать американскую монополию в этой сфере и создать наш собственный надежный ядерный щит", - отметил директор СВР.

"Кроме того, во время Карибского кризиса, когда противостояние двух супердержав - Советского Союза и Соединенных Штатов Америки - могло перерасти в горячую фазу, когда мир, можно сказать, стоял на волоске от Третьей мировой войны, полковник Феклисов руководил резидентурой советской внешней разведки в Вашингтоне. И он принял заметное участие в этих событиях и внес свой вклад в то, чтобы конфликт между двумя державами не пересек красную линию", - добавил Нарышкин.

О Феклисове написаны книги и сняты фильмы, его бронзовый барельеф размещен на монументе отечественным разведчикам, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки к 100-летию российской внешней разведки, отметил Нарышкин.

Память о герое

Директор СВР рассчитывает, что художественное воплощение образа Феклисова "подвигнет кого-то из молодых студентов не только подробнее ознакомиться с жизнью этого замечательного человека, но и последовать его примеру". "Наверняка Александр Семенович это бы одобрил", - сказал Нарышкин. По его словам, надежная связь - это основа эффективной работы разведки. "Поэтому специалисты, овладевшие этими уникальными знаниями и навыками, полученными в университете, очень и очень востребованы в нашей службе", - отметил директор СВР.

Под звуки государственного гимна России Нарышкин, Шадаев и Ерохин перерезали красную ленточку. Участники церемонии под мелодию "Песни о далекой родине" из телесериала "Семнадцать мгновений весны" возложили цветы к бюсту.

Дочь Феклисова Наталья Асатур поблагодарила организаторов церемонии и авторов бюста. "Если бы отец был сейчас здесь, он прежде всего поблагодарил бы Советский Союз, Россию за то, что у него была возможность получить здесь высшее образование. Преподаватели учили его любить родину и дали знания, которые помогли решать сложные задачи за рубежом", - сказала она.

"Когда приступаешь к работе над памятником, надо прежде всего узнать человека, которому он посвящен, его биографию, то, что он сделал, его заслуги. Александр Семенович Феклисов помог не раз спасти мир. И мне хотелось как можно точнее его изобразить в бронзе - мужественным, но человечным", - сказал журналистам скульптор Игорь Новиков. Затем прошла церемония гашения почтовой марки, посвященной 100-летию МТУСИ.

В 1947 году Феклисов был командирован в Лондон в качестве заместителя резидента по линии научно-технической разведки. Там он поддерживал оперативный контакт с ученым-атомщиком Клаусом Фуксом, от которого за этот период была получена важная информация по работам США по атомной тематике, в том числе по устройству водородной бомбы. С августа 1960 года по апрель 1964 года Феклисов был резидентом советской внешней разведки в Вашингтоне. Ему принадлежит важный вклад в дело урегулирования Карибского кризиса 1962 года. Во многом благодаря Феклисову тогда был установлен прямой канал связи между высшим руководством СССР и США, который сыграл очень важную роль в предотвращении войны.

Кандидат исторических наук, почетный сотрудник СВР Феклисов награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом "Знак Почета", многими медалями. В 1996 году за успешное выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни, за героизм и мужество Феклисову было присвоено звание Героя России.