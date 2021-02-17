В Чили выявили первые случаи заражения бразильским штаммом коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 февраля. /ТАСС/. Два первых случая заражения бразильским штаммом коронавируса нового типа выявлены в Чили. Об этом, по данным агентства Prensa Latina , сообщила региональный представитель министерства здравоохранения южноамериканской страны Марленне Дуран.

"[Заразившиеся] прибыли в страну 18 января... Люди, с которыми они имели контакты, уже выявлены", поэтому не существует угрозы распространения бразильского штамма, сказала Дуран. Она уточнила, что оба заразившихся живут в городе Талька на территории региона Мауле, расположенном в центральной части Чили.

Примечательно, что несколько недель назад в этом же регионе Чили были выявлены 4 случая заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существует два типа бразильской разновидности вируса.