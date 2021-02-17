Михаила Боярского выписали из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Боярский, которого ранее госпитализировали с повышенной температурой, выписан из больницы и уже 18 февраля сыграет в спектакле в Театре имени Ленсовета. Об этом в своем Instagram сообщил в среду сын актера, депутат Государственной думы Сергей Боярский.

"Михаил Сергеевич едет домой, выписан из больницы. Его здоровью и жизни ничего не угрожает, чувствует себя он прекрасно. Уже завтра он будет играть на сцене Театра Ленсовета в вечернем спектакле. Спасибо всем большое за неравнодушие, добрые пожелания и теплые слова", - сказал Боярский.

О госпитализации 71-летнего артиста ТАСС во вторник сообщила его супруга Лариса Луппиан, художественный руководитель театра имени Ленсовета и народная артистка России. Он был доставлен в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА.

Как следует из театральной афиши, 18 февраля Боярский и Луппиан вместе выйдут на сцену в спектакле "Смешанные чувства" в постановке Олега Левакова.