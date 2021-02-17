Прививка на ВДНХ. Главное о коронавирусе за 17 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксирован 4 112 151 случай заражения, из них новых — 12 828 (минимум с 9 октября). За сутки умерли 467 человек, за весь период — 81 446.
- Минздрав одобрил проведение третьей фазы исследования вакцины "Спутник Лайт".
- Губернатор Калужской области допустил снятие ограничительных мер весной 2021 года.
- У детей после коронавируса может развиться системный мультивоспалительный синдром, это осложнение характерно как для британского, так и для "традиционного" штамма, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Москва
- Всего зафиксировано 960 687 случаев заражения, из них новых — 1282 (минимум с 24 сентября). Госпитализированы 715 человек.
- Центр пульмонологии больницы №67 вернется к плановой работе (ранее он был перепрофилирован под коронавирус).
- Сделать прививку от COVID-19 теперь можно на ВДНХ и в ТЦ "Европейский". Вакцинация бесплатная и без предварительной записи.
Мир
- Всего зафиксировано более 109,5 млн случаев заражения, умерли 2 418 643 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов.
- "Спутник V" зарегистрировали в Габоне.