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Пандемия COVID-19

Прививка на ВДНХ. Главное о коронавирусе за 17 февраля

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 4 112 151 случай заражения, из них новых — 12 828 (минимум с 9 октября). За сутки умерли 467 человек, за весь период — 81 446.
  • Минздрав одобрил проведение третьей фазы исследования вакцины "Спутник Лайт".
  • Губернатор Калужской области допустил снятие ограничительных мер весной 2021 года.
  • У детей после коронавируса может развиться системный мультивоспалительный синдром, это осложнение характерно как для британского, так и для "традиционного" штамма, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Москва

  • Всего зафиксировано 960 687 случаев заражения, из них новых — 1282 (минимум с 24 сентября). Госпитализированы 715 человек.  
  • Центр пульмонологии больницы №67 вернется к плановой работе (ранее он был перепрофилирован под коронавирус).
  • Сделать прививку от COVID-19 теперь можно на ВДНХ и в ТЦ "Европейский". Вакцинация бесплатная и без предварительной записи.

Мир

  • Всего зафиксировано более 109,5 млн случаев заражения, умерли 2 418 643 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов.
  • "Спутник V" зарегистрировали в Габоне.
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Пандемия COVID-19
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