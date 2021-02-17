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ВС РФ подтвердил актуальность проведения неотложных судебных процессов в режиме онлайн

В таком случае у обвиняемого должна быть возможность следить за ходом судебного процесса, разъяснили в Верховном суде

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские суды вправе рассматривать уголовные дела в режиме видео-конференц-связи и после отмены общенациональных мер, введенных для защиты граждан от распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном в среду новом обзоре Верховного суда по вопросам судебной практики в условиях ограничительных мер.

В нем Верховный суд России подтвердил, что суды вправе назначать проведение судебных заседаний по видео-конференц-связи по неотложным делам и после окончания действия указа президента РФ от 12 мая прошлого года о введении по всей стране нерабочих дней из-за пандемии.

"В условиях применения ограничительных мер, связанных с противодействием распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения в том числе санитарно-эпидемиологической безопасности участников уголовного судопроизводства, суд по каждому уголовному делу или материалу по разрешению вопросов, связанных с осуществлением судебного контроля в досудебном производстве и исполнением приговора, требующему безотлагательного рассмотрения, вправе принять решение о проведении всего судебного разбирательства с использованием систем видео-конференц-связи", - разъяснил Верховный суд. Принимая такое решение, суд должен указать в постановлении о назначении судебного заседания основания, по которым уголовное дело или материал подлежат безотлагательному рассмотрению, и организовать рассмотрение этого дела (материала) с соблюдением требований справедливого судебного разбирательства.

"В частности, должны быть обеспечены обвиняемому, в том числе не находящемуся под стражей, но участвующему в судебном заседании посредством систем видео-конференц-связи, равно как и потерпевшему, возможность следить за ходом судебного процесса, видеть и слышать участников судебного заседания, задавать им вопросы, быть заслушанным сторонами и судом, право обвиняемого на квалифицированную юридическую помощь, включая возможность конфиденциального, в отсутствие иных лиц, общения обвиняемого с его защитником (например, с использованием стационарной или сотовой телефонной связи)", - разъяснил ВС.

Арест по видеосвязи

Такие же требования и к рассмотрению по видео-конференц-связи вопроса о заключении под стражу подозреваемых и обвиняемых, если в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а ходатайство следствия о заключении под стражу суд признал требующим безотлагательного рассмотрения. "Такое ходатайство может быть рассмотрено судом с использованием систем видео-конференц-связи при условии соблюдения требований справедливого судебного разбирательства", - отметил ВС.

Возражения одной или обеих сторон по поводу рассмотрения уголовного дела или материала с использованием систем видео-конференц-связи не является препятствием для принятия судом такого решения, говорится в обзоре, поскольку определение порядка проведения судебного разбирательства относится к исключительной компетенции суда, который должен исходить из необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности участников уголовного судопроизводства.

Удостоверение личности участника онлайн заседания

При этом, если уголовное дело слушается по существу, в соответствии с требованием ст. 278.1 УПК удостоверить личность свидетеля, выступающего по видео-конференц-связи, должен судья того суда, из которого свидетель участвует в судебном заседании в режиме онлайн.

Во всех других случаях порядок проведения процессуальных действий с участием лиц посредством систем видео-конференц-связи определяется судом, отметил ВС.

Если рассматривается жалоба в порядке судебного контроля на досудебной стадии либо на порядок исполнения приговора, то по поручению судьи (суда, в котором находится собирающийся выступить по видео-конференц-связи) удостоверить личность онлайн - участника заседания может помощник судьи или секретарь судебного заседания, поскольку они, согласно УПК, могут производить ряд процессуальных действий.

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