Больных COVID-19 могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение санитарных норм

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Инфицированных коронавирусом или контактировавших с ними могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом говорится в опубликованном в среду Верховным судом обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В документе указано, что на граждан возлагаются обязанности выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. К ним относятся в том числе постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, а также граждан, контактировавших с такими больными.

"Если гражданин, инфицированный COVID-19 или контактировавший с таким лицом и обязанный в силу вынесенного в отношении его постановления, предписания соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, в том числе определенные ограничения, умышленно их не выполняет (нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным транспортом и т. п.), то в случае наступления общественно опасных последствий <...> он несет уголовную ответственность по соответствующей части ст. 236 УК РФ, а при создании вследствие таких нарушений реальной угрозы наступления последствий в виде массового заболевания людей - по части 1 этой статьи", - указано в обзоре.

По части первой статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил") предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, по части второй в случае смерти человека грозит до пяти лет колонии, а по части третьей в случае смерти двух или более лиц - до семи лет лишения свободы.