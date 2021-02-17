В Адыгее продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

МАЙКОП, 17 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей Адыгеи в возрасте 65 лет и старше продлен до 7 марта. Соответствующие изменения внесены в указ главы Адыгеи Мурата Кумпилова "О введении режима повышенной готовности", документ опубликован в среду на сайте главы республики.

Ранее власти продлевали режим самоизоляции и период оформления листков нетрудоспособности этой категории граждан до 21 февраля.

"В пункте 7 слова "21 февраля 2021 года" заменить словами "7 марта 2021 года", - говорится в документе.

По данным регионального оперативного штаба на среду, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 13 639 человек, на лечении находятся 1 617 человек (плюс 24 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 11 883 человека (плюс 28 за сутки), умерли 139.