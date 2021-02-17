{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Минюсте ответили на требование ЕСПЧ освободить Навального

Глава ведомства Константин Чуйченко заявил, что это требование не имеет правовых оснований и является грубым вмешательством в деятельность судов
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального из-под стражи и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.

На эту тему

"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", - заявил министр журналистам в среду.

"В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи", - подчеркнул он.

Чуйченко отметил, что "осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы". "Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы ни чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона", - сообщил министр юстиции.

Теги
РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
Пандемия COVID-19
Выездные медосмотры возобновили в селах Тульской области
Они были приостановлены в апреле прошлого года
Читать полностью