В севастопольской прокуратуре появился собственный музей

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Музей прокуратуры в среду открылся в Севастополе. Среди экспонатов - реальные уголовные дела и докладные записки, раритетное оборудование, а также результаты архивных исследований о судьбах прокуроров, сообщили журналистам в ведомстве.

"Сегодня, 17 февраля 2021 года, в прокуратуре города Севастополя состоялось открытие музея. В музее посетителям предлагается поближе познакомиться с историей надзорного ведомства Севастополя, которая представлена справками и экспонатами разных этапов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в экспозицию вошли уголовные дела и другие документы, десятилетиями хранившиеся на архивных полках, подлинные сборники законодательства первой половины ХХ века, обмундирование прокурорских работников разных периодов, награды ветеранов прокуратуры и ветеранов Великой Отечественной войны, работавших в Севастополе.

Музейная комната находится в новом здании прокуратуры Севастополя, также открытом в среду. В открытии приняли участие заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, представители прокуратуры Севастополя и городского правительства.

"Прошедший год ознаменован для прокуратуры проведением большого количества строительных работ. Это и новый корпус административного здания для аппарата прокуратуры города", - сказал после официального открытия нового корпуса прокурор города Марк Большедворский. Он отметил, что площадь здания около 1 тыс. кв. м. Работы выполнялись таким образом, чтобы не нарушить исторический облик улицы в историческом центре города.

Неслужебные расследования

Сотрудник прокуратуры, один из авторов экспозиции, Дмитрий Потанин рассказал журналистам, что музей удалось создать благодаря энтузиастам - сотрудникам ведомства, которые занимаются поисковыми работами на местах боев Великой Отечественной войны и исторической реконструкцией, проводят расследования в архивах, разыскивают ветеранов прокуратуры и их семьи. Среди историй, которые он рассказывает как экскурсовод, многие можно назвать детективными.

"Один из самых интересных экспонатов - копия документа, где впервые упоминается о прокуратуре города Севастополя в XIX веке (датирован 1846 годом). Он сохранился совершенно случайно, только потому, что находился в Санкт-Петербурге. Все архивы, находившиеся в Севастополе, были уничтожены в ходе Крымской войны 1853-1856 годов. В документе говорится о случае неподчинения полиции севастопольскому прокурору - возник спор, и они его вынесли на уровень Государственного совета", - рассказал Потанин о первом документе, представленном на выставке.

Благодаря работе с севастопольским архивом и помощи коллег из Генеральной прокуратуры РФ сотрудникам ведомства удалось заполнить "белые пятна" в истории севастопольской прокуратуры на протяжении ХХ века. Так, поименно восстановлены все руководители ведомства с 1922 года - их имена, годы службы и фотографии. Дополнительные изыскания потребовались, чтобы узнать об Александре Шнее, возглавлявшем прокуратуру до войны и во время героической обороны 1941-1942 годов.

"Подробностей о его судьбе мы не знали - только видели имя на мемориальной доске в городской администрации, среди погибших в годы войны. Позднее на специализированном мемориальном сайте нашли историю, опубликованную родственниками. Александр Шней не отправился в эвакуацию, хотя была возможность, он до последнего дня боролся за Севастополь - погиб 4 июля 1942 года на последнем рубеже обороны на мысе Херсонес. Есть фотография 1 января 1942 года, где прокурор Шней рядом со своим другом - начальником милиции Василием Бузиной, так же принявшим последний бой на Херсонесе", - отметил Потанин.

По его словам, трудоемкой оказалась работа по воссозданию рабочего места прокурора таким, каким оно было в послевоенные годы. Экспонаты передавали ветераны прокуратуры и их родственники, по воспоминаниям бывших сотрудников ведомства и архивным фотографиям постарались создать антураж. В этой части музейного зала поставили оригинальные стол и стул, немецкую печатную машинку, старый советский телефон, на столе разложили справочные материалы, которыми в те годы пользовались работники прокуратуры, и тома реального уголовного дела.

"Понятно, что просто так с улицы зайти в здание прокуратуры и в музей не получится. Пока предполагаем, что будем работать в целях просвещения: с кадетами и обычными школьниками. Мы постарались отойти от шаблонов, от известных фактов истории Севастополя - и надеемся, что будет интересно", - добавил собеседник.