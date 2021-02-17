Добровинский не добился в суде восстановления адвокатского статуса

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Хамовнический суд отказал в жалобе Александру Добровинскому на решение адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса на два года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"17 февраля по результатам рассмотрения искового заявления А. А. Добровинского к Адвокатской палате Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката Хамовническим районным судом Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным картотеки суда, иск рассматривал судья Герман Бугынин, который также рассматривал жалобу на лишение статуса адвоката Марка Фейгина и иски к Федеральной палате адвокатов. Он же рассматривал жалобу на решение палаты о лишении статуса адвоката Алексея Коврижкина.

В свою очередь Добровинский сообщил ТАСС, что будет обжаловать решение суда. Он отметил, что Конвенция о защите прав и основных свобод провозглашает свободу выражения мнения. Эта норма соответствует Конституции РФ, также ограничивает свободу выражения мнения, не допуская пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" также предусматривает в качестве гарантии независимости адвоката невозможность привлечения к какой-либо ответственности (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное адвокатом при осуществлении адвокатской деятельности мнение. "Мы ходатайствовали о приобщении к делу данного постановления ЕСПЧ. Суд его приобщил к делу, чем дал мне еще один аргумент для моей защиты в дальнейшей инстанции. Я был готов к такому развитию событий и прекрасно знал, что буду отстаивать свою позицию в апелляции. Так что ждите продолжения", - сказал Добровинский.

Он добавил также, что продолжит бороться за статус, так как на 100% уверен в своей правоте. "Адвокат имеет право на выражение своей гражданской позиции, конечно, если она не нарушает никаких норм, а я их не нарушал. В любом случае, как я уже говорил, наличие или отсутствие статуса никак не влияет на мою работоспособность, мой ум и умение выигрывать дела и защищать интересы своих клиентов", - заявил Добровинский.

29 октября прошлого года Совет адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского адвокатского статуса на два года за высказывания о том, как актеру Михаилу Ефремову "уйти от наказания" и о его виновности после обращения к нему для его защиты. После аварии Добровинский несколько раз публично заявлял, что не возьмется за дело Ефремова, потому что "хорошо знает, как сделать так, чтобы Ефремов ушел от наказания". Также защита пьяного водителя, по вине которого погиб человек, противоречит его принципам. По словам самого Добровинского, обращение о защите актера поступило к его секретарю, через которую он передал отказ и сам не стал разговаривать.

При этом Совет не нашел нарушений адвокатской тайны и прекратил дисциплинарное производство в этой части. Также прекращено дисциплинарное производство, возбужденное по представлению московского управления Минюста в части эпатажности и привлечения к себе внимания с помощью публичной активности по уголовному делу Ефремова. Его процессуальный оппонент по делу Ефремова Эльман Пашаев также был лишен статуса на год.