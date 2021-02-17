Суд Петербурга запретил еще одно аниме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению в России еще одно японское аниме "Аки и Сора", которое размещено на сайте AnimeTeatr. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга признал информацию, распространяемую в сети интернет, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено", - говорится в сообщении, где также приводится ссылка на сайт.

Ранее в пресс-службе судов города сообщали, что в поступивших в суды исковых заявлениях, документах и заключениях экспертов от прокуратуры по поводу аниме также фигурировала песня рэпера Моргенштерна "Я съел деда", по которой специалисты "не смогли сделать вывод о вредоносности всего текста, кроме некорректного названия".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе судов города, суд не будет рассматривать вопрос о запрете данной композиции, так как ее в итоге не было в исковом заявлении, а указанная в экспертизе ссылка на размещенную в интернете песню на момент проведения судебного заседания оказалась недоступной. Представитель прокуратуры, по данным пресс-службы, отвечая на вопрос судьи на заседании, не стал уточнять исковые требования.

Ранее суды в Петербурге также запретили несколько аниме-мультфильмов, в том числе популярную "Тетрадь смерти", размещенную на сайте jut.su, а также "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок маню", "Натюрморт в серых тонах", "Сладкая жизнь", "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь", распространяемые сайтом YummyAnime, мультфильм "Ложные выводы", размещенный на сайте Animepik, а также "Игру Дарвина" с сайта dark-libra.it.

В прокуратуре Петербурга сообщали ТАСС, что претензии надзорного ведомства касались только данных сайтов и были связаны с тем, что на этих порталах не было возрастных ограничений по просмотру такого контента. Эксперты в озвученных на заседаниях судов заключениях пришли к выводу, что такие мультфильмы могут отрицательно влиять на психику детей.