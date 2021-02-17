Губернатор ХМАО выступила с инициативой об отмене налога на гранты

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выступила с инициативой об отмене налога на грантовую поддержку общественных проектов. Предложение обсуждалось на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в среду, сообщила глава округа на своей странице в Instagram.

"Один из значимых факторов достижения национальных целей развития - вовлечение в эту работу общественных организаций, добровольцев, гражданских активистов, молодых лидеров. Востребованным механизмом здесь стала грантовая поддержка общественных проектов. Обсудили возможности совершенствования налогового законодательства с тем, чтобы гранты для физических лиц и выплаты гражданам, участвующим в реализации грантовых проектов НКО, не облагались налогами", - рассказала она.

Губернатор добавила, что спрос на такую поддержку большой. "Только по итогам первого окружного конкурса активные югорчане предложили 500 проектов. Будем создавать условия, чтобы такие идеи работали на развитие Югры", - отметила она.