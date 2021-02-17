Выездные медосмотры возобновили в селах Тульской области

ТАСС, 17 февраля. Министерство здравоохранения Тульской области возобновило проведение выездных медосмотров жителей сельских населенных пунктов, приостановленное в 2020 году из-за начавшейся пандемии коронавируса. В среду мобильный медицинский комплекс детской областной больницы работал в городе Советск Щекинского района, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области возобновлены выездные осмотры сельских жителей. 17 февраля в город Советск прибыл мобильный комплекс "Детское здоровье" <...> Аллерголог-иммунолог, невролог и кардиолог осмотрели более 80 детей в возрасте от двух месяцев до 16 лет, состоящих на диспансерном наблюдении и нуждающихся в консультации областных специалистов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, в Тульской области около 135 тыс. детей живут в отдаленных районах и сельских населенных пунктах. "Выезды областных специалистов на мобильных медицинских комплексах, оснащенных всем необходимым для проведения скрининговых исследований, позволяют максимально приблизить квалифицированную медицинскую помощь к сельским жителям, своевременно диагностировать заболевание и назначить лечение", - передает пресс-служба главы облминздрава Алексея Эрка.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона ТАСС сообщили, что выездные медосмотры жителей приостановили в апреле 2020 года из-за опасности распространения коронавируса, затем выезды проводили в сентябре-октябре, когда число заражений начало снижаться. Сейчас возобновление обследований стало возможным в связи с улучшением эпидобстановки в регионе.

С начала пандемии в регионе выявлено 31 603 случая заражения коронавирусом, в том числе 142 - за последние сутки, 29 198 человек выздоровели, 1161 пациент умер. По данным на 15 февраля, количество мест в инфекционных госпиталях Тульской области сократили с 1,6 тыс. до 1 тыс., из них 25% остаются свободными.