Премьер Сербии поблагодарила Россию за вакцину "Спутник V"

БЕЛГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила Россию за вакцину "Спутник V", а также за солидарный подход российских производителей к распространению препарата. Об этом она заявила в среду журналистам в ходе совместного обращения с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем.

"Думаю, что сегодня в мире не хватает солидарности, и мир был бы намного лучше, если бы солидарности было больше. Именно поэтому мы передаем Черногории партию вакцин "Спутник V", когда им это нужнее всего, при этом вакцинация собственного населения и передача вакцин соседям могут идти параллельно. Я благодарю и Институт Гамалеи, и Российскую Федерацию за вакцины и за то, что они не ставят ограничения на передачу купленных нами вакцин кому-то другому. Вакцина "Спутник" - единственная вакцина, которая не ставит нам никаких ограничительных условий, тогда как у остальных по договору необходимо согласие производителя", - заявила сербский премьер.

"Сегодня в 18 часов (20:00 мск) я лечу в Черногорию, чтобы передать вакцину "Спутник V". Мы не рассматриваем это как политический вопрос, а только как знак солидарности", - подчеркнула Брнабич.

Как заявила во вторник министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, первая партия российской вакцины "Спутник V" поступит в Черногорию из Сербии 17 февраля. Министр напомнила, что со дня на день ожидается партия вакцины "Спутник V", которая поступит напрямую из России. Кроме того, Минздрав Черногории ожидает поступление вакцин Sinopharm и Pfizer.

Ранее во вторник Институт общественного здоровья Черногории выявил семь случаев британского штамма коронавируса в стране. Перед этим правительство ввело комендантский час и ограничение на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса. В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились свыше 70 тыс. жителей, 916 человек умерли, в настоящий момент число заразившихся составляет 8 453.