В Архангельской области не планируют использовать сжигание для утилизации ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Архангельской области не планируют использовать сжигание мусора как вариант утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы администрации региона.

Ранее предполагалось, что в области будут использоваться мусоросжигающие установки, в частности, на труднодоступных и островных территориях.

"Мусоросжигания ни в каком виде на территории Архангельской области не будет. Все предлагаемые технологические решения необходимо представить общественности и выбрать лучшие", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Архангельской области Евгения Автушенко.

В Архангельской области официально действуют 20 полигонов накопления ТКО, большинство введены в эксплуатацию в 1970-80-е годы, значительная их часть не соответствует современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. В настоящее время полигон Архангельска заполнен на 85%. Среднее заполнение в год - 4-5%, он может быть заполнен в течение трех лет, возможно, и раньше.

"Необходимо вводить в эксплуатацию новые объекты по обращению с отходами, позволяющие осуществлять комплекс работ с применением современных технологий сортировки и утилизации", - цитирует пресс-служба Автушенко. Отмечается, что областные власти намерены решать проблему в том числе во взаимодействии с общественными организациями. В вопросах организации современной системы обращения с отходами региональные власти планируют пользоваться передовым опытом российских регионов, где реформа ТКО уже успешно реализуется.

На территории региона в результате проверок выявлено 836 несанкционированных свалок, значительная их часть находится в лесном фонде.