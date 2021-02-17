Кузнецова поддержала идею создания алиментного фонда

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает идею создания алиментного фонда.

В среду президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что тема создания алиментного фонда не снята с повестки дня и обсуждается экспертами.

"Невыплата алиментов - это недопустимая ситуация. Ведь что такое невыплаченные алименты - это прежде всего тот ресурс, который не получают дети: это неприобретенное вовремя лекарство, неоплаченное обучение, нехватка средств на другие необходимые нужды и возможности - все это делает недоступным для ребенка то качество жизни, которое у него могло бы быть, - приводит ТАСС слова омбудсмена ее пресс-служба. - Одно из решений этого вопроса - создание алиментного фонда, который позволит родителю, в одиночку воспитывающему несовершеннолетнего, в случае отсутствия алиментных выплат регулярно получать денежные средства на содержание и воспитание ребенка".

Кузнецова отметила, что деятельность алиментного фонда не должна снижать ответственности тех, кто их не платит. "Необходимо работать над повышением ответственности неплательщиков, ставить их в максимально неудобные и невыгодные условия", - заявила она.

В этой связи уполномоченный предложила создать реестр лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов. "Включение в этот реестр будет нести за собой расширение спектра ограничений и иные санкционные меры в отношении того, кто систематически не исполняет обязательства по отношению к своему ребенку", - считает омбудсмен.

Также в сообщении отмечается, что предложения института уполномоченных по правам ребенка были направлены в правительство и Совет Федерации.