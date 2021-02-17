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Умер американский радиоведущий Раш Лимбо

Ему было 70 лет
Раш Лимбо REUTERS/Micah Walter/File Photo
Описание
Раш Лимбо
© REUTERS/Micah Walter/File Photo

ТАСС, 17 февраля. Американский радиоведущий Раш Лимбо умер в среду в возрасте 70 лет из-за рака легких. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление жены ведущего, которое она сделала в его программе.

Лимбо узнал, что болен раком, в январе 2020 года. Несколько дней спустя действующий на тот момент президент США Дональд Трамп вручил ему Президентскую медаль свободы.

Раш Лимбо считался одной из самых влиятельных медиафигур в американской истории. Он играл важную роль в поддержке консерваторов с помощью программы "Раш Лимбо шоу", которая стартовала в 1988 году.

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