Умер американский радиоведущий Раш Лимбо

ТАСС, 17 февраля. Американский радиоведущий Раш Лимбо умер в среду в возрасте 70 лет из-за рака легких. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление жены ведущего, которое она сделала в его программе.

Лимбо узнал, что болен раком, в январе 2020 года. Несколько дней спустя действующий на тот момент президент США Дональд Трамп вручил ему Президентскую медаль свободы.

Раш Лимбо считался одной из самых влиятельных медиафигур в американской истории. Он играл важную роль в поддержке консерваторов с помощью программы "Раш Лимбо шоу", которая стартовала в 1988 году.