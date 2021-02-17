Первую партию вакцины "Спутник V" доставили в Черногорию

Брнабич на взлетном поле аэропорта Подгорицы лично встретил глава правительства Черногории Здравко Кривокапич и члены его кабинета.

В среду Минздрав Черногории принял решение закрыть кафе и рестораны в столице страны Подгорице, Цетине, Герцег-Нови, Никшиче, Ульцине и Которе. Ранее закрылись все кафе и рестораны в Будве и Тивате.

Как заявила во вторник министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Черногорию из Сербии. Министр напомнила, что со дня на день ожидается партия вакцины "Спутник V", которая поступит напрямую из России. Кроме того, Минздрав Черногории ожидает поступления вакцин Sinopharm и Pfizer.

Во вторник Институт общественного здоровья Черногории выявил семь случаев заражения британским штаммом коронавируса в стране. Перед этим правительство ввело комендантский час и ограничение на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки. В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились свыше 70 тыс. жителей, 916 человек умерли, в настоящий момент число заразившихся составляет 8 453.