Проценко во время дискуссии в ClubHouse призвал граждан носить маски

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал всех носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил в среду в ходе онлайн-дискуссии в новой соцсети ClubHouse.

"Первая волна, первые четыре месяца, когда мы не вылезали из клиники, меня держала вся эта психологическая ситуация. Мои близкие, моя семья, мои родители - наивысшая ценность, которая есть. Берегите близких. А как можно сберечь? Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и прививаться - все, что я могу в итоге сказать", - сказал Проценко в ответ на вопрос модератора, какие наставления может дать главврач слушателям.

Он также выразил мнение, что маски необходимо носить всем, включая граждан, переболевших COVID-19.

"Мне кажется, здесь мера не столь медицинского [характера], а <...> мера такой социальной ответственности и уважения к людям, которые находятся рядом с вами ближе, чем 1,5 м. Вы показываете тем самым свое уважение - это абсолютно моя позиция не медицинская, а человеческая", - ответил Проценко на вопрос о необходимости носить средства индивидуальной защиты тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию.

Дискуссия с участием главврача больницы в Коммунарке в новой социальной сети ClubHouse "Когда снимать маски: Денис Проценко о будущем COVID-19" продлилась более часа. Численность слушателей превышала 1 тыс. человек. Также в дискуссии принял участие анестезиолог-реаниматолог высшей категории, заведующий отделением анестезиологии-реанимации медико-хирургического центра им. Пирогова Борис Теплых.