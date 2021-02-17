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Пандемия COVID-19

Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса потребуется три прививки

Основатель Microsoft заявил, что американские компании, которые занимаются вакцинами, уже изучают возможность создания модифицированных вариантов препаратов, учитывая мутации вируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс полагает, что для полной защиты от коронавируса может понадобиться третья фаза прививки, во время которой пациенту будет вводиться вакцина, модифицированная с учетом мутаций вируса.

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"Главный вопрос сейчас - надо ли нам обеспечить поголовную вакцинацию имеющимися средствами и методами, или нужно делать прививку в три фазы, или же требуется модифицировать вакцину, - отметил он в среду в эфире телеканала CBS, комментируя ситуацию с коронавирусом в США. - Все американские компании, которые занимаются вакцинами, уже изучают возможность создания модифицированных вариантов. Так что тем людям, кто уже прошел две фазы вакцинации, может понадобиться третья. Вполне вероятно, у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы, когда эти мутации доберутся до США, мы были полностью уверены в защите от них".

Во вторник вышла новая книга Гейтса, посвященная борьбе с изменениями климата, под названием "Как избежать климатической катастрофы: имеющиеся решения и необходимые достижения". Ее публикация сопровождалась серией интервью основателя Microsoft американским и мировым СМИ, в которых он выступал с комментариями не только по вопросам глобального потепления, но и по другим вызовам, стоящим перед человечеством. Газета The New York Times подвергла книгу Гейтса критике из-за того, что высказанные там идеи насчет препятствий в борьбе с глобальным потеплением уже значительно устарели.

В США между тем нарастает страх перед новыми мутациями коронавируса. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, считающийся в Соединенных Штатах главным экспертом в этой сфере, ранее не исключил, что имеющиеся вакцины могут оказаться не способны защитить человека от всех вариантов инфекции. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выступлении на Совете Безопасности ООН по проблемам борьбы с пандемией также не исключил, что побежденная с помощью вакцины болезнь может в будущем вернуться, если не предотвратить ее мутирования.

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СШАГейтс, БиллПандемия COVID-19
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