Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса потребуется три прививки

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс полагает, что для полной защиты от коронавируса может понадобиться третья фаза прививки, во время которой пациенту будет вводиться вакцина, модифицированная с учетом мутаций вируса.

"Главный вопрос сейчас - надо ли нам обеспечить поголовную вакцинацию имеющимися средствами и методами, или нужно делать прививку в три фазы, или же требуется модифицировать вакцину, - отметил он в среду в эфире телеканала CBS, комментируя ситуацию с коронавирусом в США. - Все американские компании, которые занимаются вакцинами, уже изучают возможность создания модифицированных вариантов. Так что тем людям, кто уже прошел две фазы вакцинации, может понадобиться третья. Вполне вероятно, у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы, когда эти мутации доберутся до США, мы были полностью уверены в защите от них".

Во вторник вышла новая книга Гейтса, посвященная борьбе с изменениями климата, под названием "Как избежать климатической катастрофы: имеющиеся решения и необходимые достижения". Ее публикация сопровождалась серией интервью основателя Microsoft американским и мировым СМИ, в которых он выступал с комментариями не только по вопросам глобального потепления, но и по другим вызовам, стоящим перед человечеством. Газета The New York Times подвергла книгу Гейтса критике из-за того, что высказанные там идеи насчет препятствий в борьбе с глобальным потеплением уже значительно устарели.

В США между тем нарастает страх перед новыми мутациями коронавируса. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, считающийся в Соединенных Штатах главным экспертом в этой сфере, ранее не исключил, что имеющиеся вакцины могут оказаться не способны защитить человека от всех вариантов инфекции. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выступлении на Совете Безопасности ООН по проблемам борьбы с пандемией также не исключил, что побежденная с помощью вакцины болезнь может в будущем вернуться, если не предотвратить ее мутирования.