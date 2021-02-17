В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 17 февраля. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса обнаружен в Финляндии, уровень его заразности выясняют специалисты. Об этом сообщила в среду телекомпания Yle.

Мутация была выявлена финской лабораторией Vita Laboratoriot в Южной Финляндии. Штамм получил название Fin-796H. По словам медиков, в его составе присутствуют мутации, встречающиеся также в британском и южноафриканском штаммах.

"Этот штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе, поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно", - говорит доцент Тару Мери из Vita Laboratoriot. Также у медиков пока нет информации о том, где развилась эта мутация, однако вероятно, что это произошло за пределами Финляндии, поскольку в стране количество случаев заражения коронавирусом ниже, чем в других государствах, полагают в лаборатории.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 548 и достигло в среду 51 595. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 723 человека. Тестирование на коронавирус прошли более 2 млн жителей. Самый большой суточный прирост числа инфицированных - 840 - был зафиксирован 10 декабря 2020 года. Кроме того, в стране выявлено 449 случаев заражения новыми штаммами коронавируса из Великобритании и ЮАР.

Порядка 240 тыс. финнов уже получили вакцину от коронавируса, это примерно 4% населения.