В Счетной палате оценили госпрограмму поддержки российских вузов "5-100"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вузы-участники проекта "5-100" в регионах РФ не смогли выполнить ряд основных показателей результативности, однако работа в рамках проекта помогла им расставить приоритеты и акценты для дальнейшей деятельности и позволила некоторым из них улучшить свои позиции в международных рейтингах по итогам 2020 года. Такой вывод содержится в опубликованных материалах Счетной палаты РФ.

Аудиторы детально оценили программы повышения конкурентоспособности на примере трех региональных вузов-участников проекта "5-100": Казанском федеральном университете (КФУ), Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Нижегородском государственном университете (ННГУ) за 2016-2019 год.

"Участие в проекте "5-100" позволило КФУ, ИТМО и ННГУ улучшить позиции в ведущих мировых рейтингах. <...> Вместе с тем по итогам 2019 года ряд основных показателей результативности программ повышения конкурентоспособности вузами не был выполнен: ИТМО не выполнил один показатель, КФУ - два показателя, ННГУ - пять показателей результативности", - пришли к выводу аудиторы.

ИТМО как предпринимательский университет

Анализируя деятельность петербургского университета ИТМО, аудиторы заметили эволюцию приоритетов и акцентов в деятельности вуза. В начале был сделан упор на укрепление кадрового потенциала и развития системы управления университетом. И лишь затем приоритет смещался в сторону научных исследований и разработок мирового уровня на базе информационных и фотонных технологий.

"При этом значительная часть усилий ИТМО была направлена на реализацию дополнительных мероприятий ППК (программ повышения конкурентоспособности - прим. ТАСС), связанных со становлением ИТМО как предпринимательского университета", - сказано в отчете.

Отмечается, что вуз не достиг 4 из 18 рейтинговых показателей результативности. Так, в 2016-2018 годах ИТМО не смог подняться в общих мировых рейтингах выше 500 места, хотя по плану вуз должен был оказаться на 200-300 месте, в зависимости от методики исследования.

Вместе с тем ИТМО присуща четкая специализация по ряду направлений, например, по информационным технологиям и компьютерным, инженерным, физическим наукам и фотонике, благодаря чему университет на протяжении последних четырех лет удерживает 56 место по компьютерным наукам в рейтинге THE.

Студенческий и спортивный центр в Казани

Проводя анализ конкретных вузов, аудиторы СП отметили, что учебные заведения, в силу территориальных особенностей. по-разному формировали и исполняли дорожные карты. Так, цели и задачи университета в Казани изначально были ориентированы в основном на социально-экономическое развитие Приволжского федерального округа. Однако в 2019 году КФУ вышел за пределы региональной повестки и сфокусировался на создании университета мирового уровня.

"Являясь федеральным университетом, КФУ сделал ключевую ставку на продвижение региональной системы образования Республики Татарстан и города Казани на международном рынке образовательных услуг как ведущего международного студенческого и спортивного центра", - отметили в СП. Аудиторов заинтересовала практика КФУ по реализации программы привлечения постдокторантов на конкурсной основе из российских и зарубежных университетов. Таким образом, в штате вуза в 2018 году работало 110 внешних постдокторантов.

Кроме того, по итогам 2018 года треть стажеров-исследователей и молодых ученых получала материальную поддержку, например, в виде travel-грантов.

Вместе с тем в КФУ снижается количество создаваемых объектов интеллектуальной собственности - 110 в 2016 году против 52 в 2019 году. "По состоянию на конец 2019 года общая сумма полученных вузом средств от управления объектами интеллектуальной собственности составила лишь 79,1 тыс. рублей", - резюмировали аудиторы.

Работа на регион

За время участия в проекте "5-100" Нижегородский университет значительно улучшил свои позиции на мировом академическом рынке. К 2020 году вуз закрепился в 10 различных мировых рейтингах. Тем не менее ННГУ не смог попасть в топ-300 какого-либо из рейтингов, как того требовала дорожная карта, лучший показатель - 301-350 позиция в рейтинге QS по физике и астрономии.

Финансирование вуза значительно ниже, чем у других участников проекта "5-100". По подсчетам СП, в 2016-2019 годах ННГУ получил 549 млн рублей, что в 5 раз меньше КФУ и в 7 раз меньше ИТМО.

Вместе с тем, аудиторы обратили внимание, что университет старается охватить слишком широкий диапазон научных исследований, не обладая на то достаточными ресурсами.

"ННГУ слишком большое внимание уделяет биомедицинскому направлению, которое развивают многие вузы проекта "5-100" и зарубежные вузы с более значительными ресурсами и наработанной научной базой в данном направлении. Фокус ННГУ на исследованиях в области нейронаук и нейротехнологий является слишком широким и не обеспеченным достаточными ресурсами", - говорится в исследовании.

Такой подход обусловлен территориальными особенностями. ННГУ расположен в регионе с большим количеством предприятий высокотехнологичных отраслей и прикладных научно-исследовательских институтов, которые формируют основной рынок работодателей для выпускников вуза. Из-за чего в программу повышения конкурентоспособности были добавлены и новые для вуза направления, например, "Медицина".

По итогам отчетного периода ННГУ не достиг плановых значений 35 показателей результативности, что указывает на недостаточность или неэффективность запланированных мероприятий. Тем не менее аудиторы отметили возросшие позиции вуза в различных международных рейтингах, таких как компьютерные науки и инжиниринг и технологии.

Диспропорции в сфере высшего образования

Реализация проекта "5-100", который был направлен на повышение престижности российского высшего образования, привела к усилению диспропорции в этой сфере, при этом ни один из вузов-участников проекта не смог войти в первую сотню ведущих мировых рейтингов университетов. Такие результаты представила Счетная палата по итогам оценки деятельности вузов, направленной на повышение конкурентоспособности.

"Реализация проекта "5-100" дополнительно способствовала поляризации и усилила дифференциацию между вузами-участниками программ поддержки и университетами, которые эту поддержку не получали: вузы, принимающие участие в проекте "5-100" одновременно с участием в иных государственных программах поддержки (национальные исследовательские университеты, федеральные университеты и другие), как правило, аккумулировали большую часть финансовых и кадровых ресурсов, привлекали наиболее перспективных студентов и исследователей, что усилило диспропорции внутри системы высшего образования в РФ", - говорится в материалах.

Кроме того, установленные для конкурсного отбора требования привели к тому, что участниками проекта стала неоднородная группа вузов. При этом для них устанавливался одинаковый набор целевых параметров и показателей результативности, а сложившаяся модель финансирования лишь закрепляла диспропорции внутри группы. Так, объем финансирования, который получали вузы первой группы, в 6-7 раз превышал объем государственной поддержки, предоставляемой вузам третьей группы. "В результате в большинстве вузов средства, полученные в рамках проекта "5-100", составляли менее 10% от общего объема их доходов, что не всегда было достаточно для полноценной трансформации в рамках программ развития", - отмечается в материалах.

Рейтинги и наука

Согласно оценке Счетной палаты, в ходе реализации проекта не удалось достичь цели по вхождению к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых институциональных рейтингов университетов - ARWU, THE и QS. Лучших результатов удалось достичь на уровне предметных рейтингов - по итогам 2020 года восемь университетов вошли в топ-100 отдельных предметных рейтингов ARWU, THE и QS.

Вместе с тем реализация проекта "5-100" сопровождалась ростом масштаба и усилением роли российской университетской науки. Так, удельный вес публикаций участников проекта в общем числе российских публикаций, индексируемых в библиографической базе данных Web of Science, вырос с 17,4 % в 2012 году до 33,3 % в 2019 году, а доля университетов из проекта в общероссийском объеме публикаций в журналах первого квартиля за тот же период увеличилась с 19,7 до 47,7 %.

Также реализация проекта привела к росту показателей, связанных коммерциализацией научных исследований и разработок, численностью иностранных научно-педагогических работников и других. Например, объем средств, поступивших от научных исследований и разработок, за период с 2016 по 2019 год увеличился в 14 вузах.

Рекомендации

Счетная палата составила список вопросов, которые рекомендует рассмотреть правительству при утверждении и реализации нового комплекса мер в области академического лидерства. В частности, ведомство обращает внимание на обеспечение прозрачности системы управления и принятия решений, введение практики публичного подведения итогов.

Предлагается также выстроить эффективные системы управления изменениями в университетах, подходы к анализу и измерению различных элементов управления внутри российских вузов, создать системы стимулирования руководителей высших учебных заведений за достижение поставленных целей.

О проекте

Проект "5-100" - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, которая завершилась в 2020 году. Она была запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

Минобрнауки РФ в прошлом году разработало новую программу, которая сменит проект - программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.