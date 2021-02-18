Эксперты назвали число готовых платить за качество образования россиян

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Доля россиян, готовых доплачивать 15% своего дохода, чтобы получать самому и давать своим детям качественное образование, в 2020 году выросла в полтора раза по сравнению с 2016 годом. Такие выводы следуют из результатов опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян".

"В 2020 году по сравнению с 2016 годом в полтора раза (с 10% до 15%) выросла доля тех, кто готов доплачивать 15% своего дохода, чтобы получать самому и давать своим детям качественное образование. В то же время 53% согласны на стандартное бесплатное образование", - говорится в материалах. Доля тех, кому доступно платное образование, выросла с 25% в 2018 году до 30% в 2020 году.

Авторы исследования отмечают, что среди жителей Москвы запросы на оплату образования детей и медицины выросли меньше, чем в других регионах. "Это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности у жителей столицы бесплатным образованием и здравоохранением", - говорится в материалах опроса.

Говоря о том, на что сегодня следует направить средства в сфере образования, 33% респондентов заявили, что деньги следует направить на строительство школ, 31% - на строительство детсадов, 30% - на ремонт и техническое оснащение общеобразовательных учреждений, 24% высказались за повышение зарплат учителей, 20% - за открытие новых кружков.

Исследование проведено в конце 2020 года среди граждан РФ в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6 тыс. респондентов в 173 населенных пунктах в 59 субъектах РФ. Статистическая погрешность выборки не более 1,9%. Аналогичные исследования проводились в 2016 и 2018 годах.