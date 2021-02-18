В Эстонии выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса

ТАЛЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса зафиксирован в Эстонии. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь департамента здоровья Мерелин Верник.

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

Как сказала она газете Postimees, в Эстонии также обнаружено 45 случаев заражения британским штаммом вируса. "Все [заболевшие] люди изолированы, - добавила Верник. - Мы поддерживаем с ними контакт, т. е. для всех действует такое же ограничение на передвижение, что и для носителей обычного штамма".

Вакцинация от COVID-19 началась в стране 27 декабря прошлого года, к настоящему моменту две дозы вакцины получили 23 149 человек.

Правительство республики ввело с 28 декабря по 17 января масштабные ограничения из-за распространения коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в Таллине, позднее их продлили до 31 января. С 1 февраля кабмин объявил о введении новых ограничений по всей стране.

Режим ЧП действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая 2020 года. Общее число инфицированных в Эстонии достигло 54 300, умерли 510 пациентов.