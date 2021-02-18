Синоптики прогнозируют небольшое потепление в европейской части России в конце недели

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Потепление ожидается на западе европейской части России в конце недели. Отклонение от нормы в 10-12 градусов сменятся "нормальной погодой", однако потепление будет кратковременным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По-настоящему холодная погода. В ближайшие ночи температура будет понижаться до 25 и даже 27-29 градусов мороза. Температура будет ниже нормы на 10-12 градусов. Но в воскресенье-понедельник на западе европейской части России, в Калининградской, Ленинградской, Тверской, Московской областях температура повысится и будет всего лишь на пару градусов ниже нормы, почти придет в норму. Но не нужно обнадеживаться и полагать, что пришла весна. Это будет ошибочное впечатление", - сказал он.

По словам Вильфанда, потепление сменится очередным похолоданием. Кроме того, ожидаются заметные снегопады.

По данным Гидрометцентра, в столице днем в четверг 14-12 градусов мороза, в пятницу - 12-10 градусов мороза, в субботу - 11-9 градусов мороза, в воскресенье - 9-4 градуса мороза, в понедельник - 8-3 градусов мороза, во вторник - 15-10 градусов мороза.