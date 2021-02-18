Российские вузы сами определят формат выпускных экзаменов в 2021 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российским вузам предстоит самостоятельно определить формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году, исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе, заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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"Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ", - сообщили в пресс-службе.

Вузы вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний.

Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам вернуться к очным занятиям с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и с учетом особенностей распространения коронавируса в конкретном регионе.