На Камчатке в 2021 году начнут проектировать курорт "Три вулкана"

ТАСС, 18 февраля. Проектирование круглогодичного курортного парка международного класса "Три вулкана", который создадут в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый на Камчатке, начнется уже в этом году. Планируется, что важный для всей туристической индустрии региона объект заработает в 2025 году, сообщил губернатор края Владимир Солодов в интервью ТАСС.

"Курорт "Три вулкана" - яркий пример крупного якорного проекта, который может потянуть за собой развитие всей туристической инфраструктуры. Конфигурация уже понятна: 2021-2022 годы - это проектирование, 2022-2025 годы - стройка, в 2025 году курорт уже в полном масштабе должен заработать и принять туристов", - рассказал Солодов.

По словам главы региона, будущий туристический парк можно будет сравнить с курортом "Роза Хутор", расположенным в Сочи. Он напомнил, что созданием камчатского объекта занимаются те же инвесторы.

Солодов рассказал, что курорт "Три вулкана" будет включать 40 км горнолыжных трасс с подъемником на Вилючинский вулкан. Туристы смогут заселиться в 1 тыс. гостиничных номеров. "Там (на территории курорта) будут совершенно уникальные возможности. Например, можно будет съехать на горных лыжах или сноуборде в кратер действующего вулкана, выехать с другой стороны, доехать до океанского побережья и, переодевшись, заняться зимой серфингом в соответствующем гидрокостюме. То есть это абсолютно сумасшедшие возможности экстремального туризма", - отметил губернатор.

Для курорта потребуется развитие инфраструктуры. По словам Солодова, проект 30-километровой асфальтобетонной дороги уже имеется. Сейчас он находится на завершающей стадии, после получения экспертизы его должны включить в федеральную программу по строительству. Остальные дороги, например, на территории вулканов, сначала будут иметь грунтовое или переходное покрытие. Что касается энергетики, курорт будут питать с геотермальной станции. "Необходимо тянуть линию электропередачи, но там уже расчеты сделаны", - добавил Солодов.

В дальнейшем для развития курорта "Три вулкана" планируется построить причалы в бухте Вилючинской, в частности для приема круизных лайнеров, рассказал глава региона.

О курорте

Компания "Парк "Три Вулкана" создана группой "Интеррос" Владимира Потанина и структурами Сергея Бачина (председатель совета директоров "Роза Хутор") для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер включает 12 различных объектов в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту, его территория объединяет различные достопримечательности полуострова и позволяет развивать такие виды туризма, как бальнеологический, горнолыжный, горный и круизный. Новый резидент ТОР направит на реализацию проекта 15 млрд рублей до 2028 года. Общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей, он позволит увеличить туристический поток в край до 650 тыс. визитов в год к 2027 году.

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин 31 августа прошлого года поручил профильным ведомствам подготовить предложения по поддержке проекта в рамках государственных программ, учитывая необходимость строительства автомобильных дорог и морского терминала в бухте на Камчатке.

Ранее Владимир Солодов высказал мнение, что будущий курорт "Три вулкана" сможет дать импульс развитию малого и среднего предпринимательства в регионе и задать новую планку для всей туристической отрасли. Выступая 15 августа на совещании под председательством Мишустина, он отметил, что Камчатский край готов стать модельным для развития экологического туризма в России и довести число занятых в этой сфере к 2025 году до 10 тыс. человек. По его словам, развитие качественно новой сферы туризма позволит создать в регионе новую инфраструктуру.