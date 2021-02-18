В Сибирском транспортном СК заявили, что действовали законно при инциденте с Навальным

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России, на которое в Ленинский суд Новосибирска поступила жалоба, действовал в рамках закона при инциденте с госпитализацией Алексея Навального в Омске в августе, заявил в среду в пресс-центре ТАСС руководитель управления Алексей Александров.

"Мы считаем, что действовали в рамках закона и что наши действия соответствуют внутриведомственным инструкциям и федеральному закону", - сказал он.

В декабре 2020 года Ленинский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом) Вячеслава Гимади на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ при расследовании инцидента с госпитализацией Алексея Навального. Юрист подал в областной суд апелляцию на данное решение. Областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил материал на новое судебное разбирательство.

20 августа 2020 года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.