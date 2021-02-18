Власти Якутии распорядились устранить задержки при доставке жизнеобеспечивающих грузов

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии потребовали в десятидневный срок устранить задержки в графике завоза жизнеобеспечивающих грузов в районы республики, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников потребовал в десятидневный срок устранить отставание по завозу жизнеобеспечивающих грузов автотранспортом. Данное поручение было дано 18 февраля на заседании межведомственной комиссии по координации перевозки грузов по Республике Саха (Якутия) в зимний период", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, плановый объем перевозок жизнеобеспечивающих грузов в зимний период 2020-2021 годов составляет 767,4 тыс. тонн. По состоянию на 17 февраля доставлено до пунктов назначения 370,5 тыс. тонн (48,3% от плана). "За аналогичный период прошлого года при плане 759 тыс. тонн было доставлено до пунктов назначения 388,1 тыс. тонн или 51,1% от плана", - уточнили в ведомстве.

На особом контроле находятся перевозки топливно-энергетических ресурсов в Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Томпонский, Усть-Янский, Хангаласский, Чурапчинский и Эвено-Бытантайский районы.

"Первый вице-премьер поручил в течение суток представить в Госкомобеспечения графики нагона отставания, в которых будут отражены количество машин, объемы перевозок и переброска автотранспорта на проблемные направления. Кроме того, требуется уделить особое внимание вопросам поставки угля с шахты Джебарики-Хая, а также решить вопросы обеспечения топливом Нерюнгринской ГРЭС", - говорится в сообщении.

Наблюдается отставание от графика по завозу сельхозпродукции. "По информации министра сельского хозяйства Александра Атласова, при плане 239 тонн по факту завезено более 10 тонн, что составляет 5%, отставание от графика составляет порядка 30%. Причинами отставания были названы аномально низкие температуры в январе и позднее прибытие новых машин для перевозки. Вместе с тем министр заверил, что в ближайшее время отставание будет наверстано, поскольку автотранспорт прибыл", - сказали в пресс-службе.