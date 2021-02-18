России передадут останки бойцов, павших на Украине в годы Великой Отечественной войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Поисковики Украины передадут в Россию останки семерых советских солдат родом из Ростовской области, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас их российские коллеги работают над установлением всех обстоятельств гибели красноармейцев, рассказал в четверг ТАСС руководитель Ростовского регионального отделения Поискового движения России Владимир Щербанов.

"Мы должны забрать семь наших земляков, которых подняли поисковики Украины. Фамилии и имена установлены, это уроженцы Ростовской области из разных районов. Останки были обнаружены в Киевской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской областях, - сообщил собеседник агентства. - Поднимаем архивные документы, в ближайшие десять дней будем знать и обстоятельства, и дату гибели каждого".

По словам Щербанова, передача останков в Ростовскую область состоится в марте, после чего погибших солдат похоронят в местах их рождения или там, где похоронены их родные.

Руководитель регионального отделения Поискового движения России напомнил, что в 2020 году украинские поисковики передали в Ростовскую область останки пятерых советских солдат, погибших в 1941 году при обороне Киева и Чернигова. Как отметил Щербанов, Поисковое движение России продолжает сотрудничать с действующими на Украине поисковыми организациями и объединениями.

Поисковое движение России занимается полевой и архивной работой и объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов. За семь лет работы движения его участники подняли останки более 150 тыс. советских солдат и офицеров, установили более 7 тыс. имен и судеб защитников Отечества.