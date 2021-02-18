В Приморье планируют поднять на 15% зарплату учителям и воспитателям за два года

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Зарплаты учителей в Приморье к 2023 году вырастут на 15% - с 43,7 тыс. до 49,5 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Уровень средней заработной платы педагогических работников общего образования в 2020 году составил 43,5 тыс. рублей, что превышает плановое значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 год (41,3 тыс. рублей) на 5,53%", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что в 2022 году средняя зарплата учителя составит 46,5 тыс. рублей, а в 2023 году - 49,5 тыс. рублей.

Средняя зарплата работников дошкольного образования в 2020 году составила 39,1 тыс. рублей, в 2021 году воспитатели будут получать чуть более 41 тыс. рублей. К 2023 году их ежемесячный доход в среднем составит 46,4 тыс. рублей.

Средства на увеличение зарплат педагогам предусмотрены в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина от 2012 года. Тема оплаты труда бюджетников стала центральной на совещании главы государства с членами правительства в начале февраля текущего года.