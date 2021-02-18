Лидерами рейтинга цифровизации здравоохранения стали Тульская и Тамбовская области

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ составило рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Его лидерами стали Тульская и Тамбовская области, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года, и результаты будут доведены до всех глав регионов. <...> Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край. В десятку отстающих регионов вошли Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым", - сказал он, комментируя итоги совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, которое состоялось ранее.

Чернышенко напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина готовятся стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые должны быть разработаны и утверждены до 1 июля 2021 года, а главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября текущего года.

Критерии оценки

В первоочередном порядке цифровизация затронет отрасли здравоохранения, образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики.

"Такой анализ в формате рейтинга о проделанной работе в субъектах войдет в основу стратегии цифровой трансформации здравоохранения. Мы видим, что сегодня выявляются лидеры. Я попросил коллег, которые имеют низкий результат, оперативно подтянуться. Нужно понимать, что это одна из самых важных и чувствительных сфер из всех социально значимых отраслей", - добавил вице-премьер.

Замминистра здравоохранения Павел Пугачев на совещании пояснил, что рейтинг разработан по итогам реализации в прошлом году федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". Критериями оценки стали следующие показатели: инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг, внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие, - пояснили в аппарате вице-премьера.

Пугачев добавил, что основными проблемными моментами в цифровизации отрасли остаются доступность свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов. "Исходя из этого требуется перестройка существующей архитектуры этой услуги для того, чтобы прослеживать дальнейший путь пациента после записи: посещение медицинской организации, учет оказанной помощи и подготовка документов после приема, оценка качества полученной услуги на портале или в мобильном приложении "Мое здоровье". Это потребует выстраивания бизнес-процессов совершенно иного уровня и будет стимулировать цифровую трансформацию оказания медицинской помощи", - приводит аппарат вице-премьера его слова.