"Вектор" сообщил, что более 40 тыс. доз "Эпиваккороны" ввели в гражданский оборот

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" поступили в гражданский оборот. Об этом сообщила в четверг и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в эфире Первого канала .

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"В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз [вакцины от коронавируса "Эпиваккорона"], они поставлены в большое количество регионов России", - сказала она.

Непомнящих добавила, что центр планирует наладить ежемесячное производство порядка 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. По ее словам, остальной объем, порядка 1 млн доз вакцины, будут производиться на площадках индустриальных партнеров.

"Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз [вакцины], выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество - более 4 млн доз в месяц", - добавила она.

Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков заявил, что центр сможет выпускать до 5 млн доз вакцины от коронавируса в год.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцев.