Антитела к коронавирусу от "Эпиваккороны" выработались у 100% добровольцев от 18 до 60 лет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины "Эпиваккорона". Об этом сообщил в четверг заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков в эфире Первого канала .

"Первая группа добровольцев [в возрасте от 18 до 60 лет] показала 100% иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела [к коронавирусу]", - сказал он.

Рыжиков добавил, что у добровольцев старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже и составила 94%. "Это прекрасный показатель для этого возраста", - отметил он.

Центр "Вектор" 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцев.