Петербургский Политех открыл центр вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) первым из вузов города открыл на своей территории центр вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам сообщил в четверг ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

"Нужно прививать минимум 8 тыс. человек в день, чтобы до конца этого года сформировать иммунитет у 3 млн петербуржцев. Поэтому мы решили проявить инициативу и помочь городу. С учетом того, что Политех - один из крупнейших вузов города, у нас учатся и работают около 40 тыс. человек, мы объявляем в университете массовую прививочную кампанию", - сказал Рудской.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, сейчас в центр вакцинации уже доставлено 600 доз вакцины. Предполагается, что он сможет ежедневно принимать 160 человек в две смены. Центр организован на базе поликлиники № 76, которая находится в кампусе Политеха, а обслуживаемый контингент - около 70 тыс. студентов и аспирантов вузов и сузов Калининского, Выборгского, Петроградского, Красногвардейского, Василеостровского и Центрального районов Петербурга, а также почти 9 тыс. иностранных студентов.

Ранее власти Петербурга сообщили, что в городе работают 123 прививочных пункта, из них 104 - на базе городских поликлиник, два - на базе федеральных учреждений, 17 - на базе частных заведений, также работают три выездные бригады.

СПбПУ является ведущим техническим вузом России. В 2020 году Политех получил статус научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии". СПбПУ имеет официальное представительство в Шанхае и Информационный центр в Мадриде. В университете обучаются более 30 тыс. студентов, 8,5 тыс. из которых - иностранцы.

По последним данным, в Петербурге выявили 356 381 случай заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 275 016 человек, умерли 10 597.