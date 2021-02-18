В КЧР начала действовать система единого билета для поездок на Домбай

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Система единого билета, упрощающая проезд пассажирам при использовании нескольких видов транспорта, с 18 февраля заработала в направлении горнолыжного курорта "Домбай" в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция" Министерства транспорта РФ.

"АНО "Единая транспортная дирекция" запускает новый маршрут в один из самых современных горнолыжных центров отдыха и спорта Северного Кавказа - Домбай. С сегодняшнего дня туристы могут совершить путешествие в Домбай с использованием единого билета с пересадкой в аэропорту Минеральных Вод", - рассказал собеседник агентства.

Автобус будет отправляться от аэропорта Минвод в 12:15. В пресс-службе отметили, что основные рейсы самолетов состыкованы со временем отправления и прибытия автобуса. "Это сделает пересадку комфортной и позволит сократить время в пути", - пояснили в организации.

Система единого билета предусматривает круглосуточное сопровождение пассажира на протяжении всего маршрута. При покупке такого билета пассажиру оформляют билет на самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. Оформление производится не позднее, чем за 12 часов до времени начала автобусной перевозки. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд.

Информацию о расписании и стоимости можно узнать на официальном сайте АНО "ЕТД" в разделе "Единый билет", а также по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии - 8 (800) 250-18-04.

31 января начались перевозки по "единому" билету на курорты Приэльбрусья с пересадкой на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод по следующим направлениям: Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау.

О курорте

"Домбай" - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкессии, действует с середины ХХ века. Он развивается как всесезонный курорт, в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие СКФО" на его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. На территории курорта работает туристский комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3 200 метров над уровнем моря.

За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".