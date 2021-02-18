В Москве запустят клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" запустят в Москве среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей. Для этого на базе детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет", - написал он.

По словам мэра, по результатам клинических исследований можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

Вакцинация против коронавируса "Спутником V" началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, также привиться можно в ряде частных клиник и в мобильных пунктах. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.