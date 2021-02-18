В Малом театре рассказали о самочувствии Юрия Соломина

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, госпитализированный с новой коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо, ожидает повторный тест на вирус. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор театра Тамара Михайлова.

"У Юрия Мефодьевича все хорошо. Но карантин еще проходит. Надеемся, что после следующей пробы выпустят", - сказала она.

Михайлова добавила, что ожидают повторный тест в пятницу или субботу. "В любой ситуации, ему еще 14 дней находиться на домашнем карантине", - уточнила собеседница агентства.

По словам директора театра, пока не принято решение о премьере спектакля "Буратино" в постановке Соломина, которая на данный момент запланирована на 20 февраля. "Полным ходом идут репетиции. Завтра у нас генеральный прогон, и будем думать относительно премьерного показа", - пояснила Михайлова.

О госпитализации худрука Малого театра стало известно 16 февраля.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Народный артист СССР (1988), Герой Труда РФ (2020). С 1988 года по настоящее время является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. В общей сложности сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе таких, как "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить..." и других. Лауреат Государственной премии РФ (2001).