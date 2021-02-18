В Минпросвещения оценили организацию горячего питания в школах

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Порядка 50% россиян удовлетворены организацией горячего питания в школах, согласно данным министерства просвещения РФ. Об этом сообщил на совещании по вопросу обеспечения питания учащихся в Сибирском федеральном округе (СФО) первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"В целом удовлетворенность по стране составляет чуть более 50%", - сообщил Глушко, докладывая об организации горячего питания в учебных заведениях.

Он отметил, что жалобы на качество горячего питания направляются на портал госуслуг, на горячую линию министерства и в приемную Общероссийского народного фронта (ОНФ). В СФО совокупная удовлетворенность горячим питанием зафиксирована чуть ниже, чем по стране в целом. Так, в Республике Алтай фиксируется 60% довольных качеством горячего питания, в Республике Тыва - 56%, в Республике Хакасия - 45%. Меньше всего удовлетворенность наблюдается в Красноярском крае - 28% и Новосибирской области - 33%.

Как отметил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, в Сибири в причинах жалоб часто фигурирует то, что дети не довольны вкусом готовых блюд, однообразием рациона, а также то, что еда подается холодной. По словам руководителя Бюро расследований ОНФ Валерия Алексеева, который также участвовал в совещании, основная причина жалоб на качество питания в РФ - подача холодных блюд.