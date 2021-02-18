Соблюдение саннорм в отелях Подмосковья будут контролировать через мобильное приложение

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Органы власти Московской области смогут контролировать соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции в отелях и гостиницах региона с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"В условиях пандемии соблюдение коронавирусных мер нуждается в постоянном контроле, особенно в местах скопления людей. С помощью мобильного сервиса "Проверки Подмосковья" органы власти теперь следят за исполнением федеральных рекомендаций в гостиницах и санаториях - от дезинфекции помещений до соблюдения социальной дистанции. Результаты осмотра объектов фиксируются в мобильном приложении. На контроль взято более тысячи гостиниц, общежитий и санаториев Московской области. Проверки в них проводятся еженедельно", - приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.

С помощью мобильного приложения планируется контролировать исполнение рекомендаций по профилактике коронавируса в 1 024 подмосковных гостиницах, отелях, пансионатах, общежитиях, санаториях, базах отдыха и других местах временного проживания.

"Еженедельно ответственное лицо - сотрудник гостиницы или общежития - проводит осмотр и фотофиксацию помещений по специальному чек-листу с использованием мобильного приложения. Затем сотрудник администрации муниципалитета в режиме онлайн проверяет выполнение рекомендаций в каждом учреждении. При несоблюдении мер проверяющий ставит исполнителю задачу по устранению нарушений и контролирует результат проведенных мероприятий", - рассказали в министерстве.

Рекомендации по профилактике коронавируса для учреждений временного проживания включают соблюдение масочного режима, обеспечение социальной дистанции с помощью сигнальной разметки, измерение температуры посетителей на входе, наличие антисептиков и СИЗов, дезинфекцию и проветривание помещений.