В Минздраве сообщили, что вопрос исследования "Спутника V" среди детей обсуждается

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вопрос клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на детях и подростках обсуждается, но окончательное решение будет принято после подведения итогов пострегистрационных исследований препарата. Об этом в четверг журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины "Спутник V" у детей и подростков младше 18 лет обсуждается, но будет решаться после подведения итогов основного пострегистрационного исследования вакцины, которое разработчики планируют завершить в мае", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что исследования "Спутника V" запустят в Москве среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По слова Собянина, три фазы исследований у подростков планируется провести на базе детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал ТАСС, что учреждение в марте может запросить разрешение на проведение таких испытаний, но сами они начнутся не ранее завершения третьей фазы испытаний среди взрослых.

Вакцину "Спутник V" Россия зарегистрировала 11 августа 2020 года - первой в мире. Ее пострегистрационные исследования начались в Москве 7 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек (включая 10 тыс., которые получили бы плацебо), однако Минздрав решил прекратить привлечение добровольцев, набрав около 31 тыс. человек. В ведомстве отметили, что набранная группа участников позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени.​​​