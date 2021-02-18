Опрос: россияне намерены потратить на подарки к 8 марта вдвое больше, чем на 23 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян планируют потратить на подарки к 8 марта в два раза больше, чем на 23 февраля. Такие данные были получены в ходе опроса консалтинговой компании Deloitte.

"На 23 февраля большинство респондентов планируют потратить 1 тыс. 1-2 тыс. рублей. На 8 марта большая часть респондентов откладывает 2 тыс. 1-4 тыс. рублей", - отмечается в материалах компании.

По данным экспертов, мужчины на 8 марта закладывают на 1 тыс. 400 рублей больше, чем на 23 февраля, женщины также на 8 марта планируют потратить больше (на 700 рублей), чем на 23 февраля. В среднем на предстоящие праздники мужчины планируют купить шесть подарков и потратить 11 тыс. 300 рублей, тогда как женщины в среднем на оба праздника планируют купить семь подарков с общим бюджетом в 10 тыс. 100 рублей.

Исследование также показало, что 22% опрошенных сократили бюджет на подарки на 23 февраля и 8 марта. При этом женщины больше мужчин сократили бюджет на подарки к 23 февраля и 8 марта в 2021 году. Больше, чем в других округах, бюджет сократился у жителей Уральского и Сибирского федеральных округов. В свою очередь, 25% респондентов сообщили об увеличении бюджета на праздники. Наибольший рост бюджета на подарки наблюдается среди респондентов возрастной категории 18-29 лет.

Как сообщили эксперты, 70% россиян заранее планирует большую часть своих подарков на 23 февраля и 8 марта. Чаще всего заранее подарки приобретают женщины (76%) против 63% мужчин. Мужчины, чаще оставляют вопрос покупки подарков на канун праздников (16%), в то время как лишь 9% женщин откладывают покупку подарка на последний момент.

Всего, по данным опроса, 67% мужчин планируют подарки на 23 февраля, тогда как 97% женщин собираются дарить подарки на 8 марта. Среди респондентов, которые не состоят в отношениях, 99% планируют дарить подарки на Международный женский день, и 68% на 23 февраля. Молодое поколение (респонденты в возрасте 18-29 лет) реже других планируют отмечать праздники 23 февраля и 8 марта.

Об исследовании

Опрос проходил в период с 21 по 28 января 2021 года. Всего было опрошено 1 тыс. 55 респондентов в восьми федеральных округах.