Главу Ульяновска выписали из больницы после коронавируса

УЛЬЯНОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы после полного выздоровления главу города Ульяновска Сергея Панчина, которого доставили в центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ) с коронавирусом. В четверг Панчин приступил к работе очно, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Информация о заражении Панчина коронавирусом появилась в СМИ 3 февраля. 4 февраля в своем аккаунте в Instagram он сообщил, что был госпитализирован в связи с подтверждением коронавируса.

"Сергей Сергеевич был выписан из больницы. Сегодня глава города приступил к работе в очном режиме", - сказала собеседница агентства.

Панчин ранее сообщал в Instagram, что заболевание протекало в легкой форме. По его словам, в начале января ему сделали первую прививку от коронавируса. Следующая должна была быть 3 февраля.

С 20 января глава Ульяновска ушел на самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его супруги. При этом он продолжал работу и перевел все совещания в дистанционный режим.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области подтверждено 46 525 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 44 851 человек. В регионе умерли 737 пациентов с подтвержденной инфекцией.