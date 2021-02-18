Лаврентьев: Россия прорабатывает возможность прямых поставок "Спутник V" в Сирию

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Российская сторона рассматривает возможность прямых поставок вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирию, для этого необходима регистрация препарата Минздравом арабской республики. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"С Красным Крестом мы говорили, что российская сторона будет готова поставлять вакцину напрямую в Дамаск. Но это вопрос прежде всего регистрации сирийским Минздравом: вакцина должна быть зарегистрирована. А потом решение всех этих вопросов - платно, бесплатно. Потому что все-таки любой медицинский препарат, понятно, стоит денег, на это затрачиваются достаточно большие финансовые ресурсы", - сказал он.

Лаврентьев подчеркнул, что вакцинация должна происходить на законных основаниях, что означает необходимость ее контроля Дамаском. При этом он отметил, что другие стороны вряд ли возьмут на себя ответственность за осуществление процедуры на территории, неподконтрольной центральной власти. "Если, например, население того же Идлиба будет вакцинировано какой-то вакциной, после которой на этой территории умрут, к примеру, тысяча или десять тысяч человек, кто будет за это нести ответственность? Здесь, если поставка идет через сирийское правительство, по линии зарегистрированной вакцины, то сирийское правительство и будет нести ответственность за это", - добавил спецпредставитель президента.