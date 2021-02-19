Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Куда полетят россияне на День защитника Отечества

Москва, Сочи и Санкт-Петербург стали у россиян самыми популярными направлениями для поездки на февральских праздничных выходных, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. В феврале россияне отдыхают три дня подряд: 21 и 22 февраля и в День защитника Отечества, 23 февраля.

По данным OneTwoTrip, в Москву полетит 21% путешественников, средняя цена перелета туда-обратно составила 8 300 рублей. В Сочи отправится 13% опрошенных, перелет в оба конца обошелся им в среднем в 13 000 рублей. В Санкт-Петербург забронировали 9% авиабилетов, средняя стоимость которых туда и обратно составляет 6 500 рублей.

В топ-10 направлений для поездки на февральских выходных также вошли Минеральные Воды (в среднем 10 000 рублей за билеты туда-обратно), Симферополь (10 000 рублей), Калининград (6 700 рублей), Стамбул (14 500 рублей), Краснодар (7 900 рублей), Южно-Сахалинск (13 400 рублей) и Екатеринбург (9 000 рублей).

Средняя стоимость перелета по России на февральские праздники составляет 9 200 рублей в оба конца, отмечает OneTwoTrip. По данным сервиса, это на 7% ниже, чем в 2020 году.

В прошлом году самыми популярными направлениями у россиян на выходных, приуроченных ко Дню защитника отечества, были Бангкок, Стамбул, Прага, Ереван и Коломбо. В этом году из-за закрытия границ в связи с пандемией спрос переориентировался на внутренние направления. Доля билетов по России составляет 93%, год назад этот показатель был равен 73%.

Путешествия на поезде

OneTwoTrip сообщает, что путешествие на поезде по России в 2021 году получается несколько выгоднее, чем в 2020 году. Так, средняя цена билета сейчас составляет 2 200 рублей, а год назад - 2 400 рублей.

Больше всего поездок, по информации сервиса, также забронировано в Москву (31% билетов, средняя стоимость - 2 100 рублей), на втором месте Санкт-Петербург (15%, 2 600 рублей), на третьем - Сочи (3%, 2 800 рублей). В топ-5 также вошли Нижний Новгород и Казань, а популярные в прошлом году Екатеринбург и Тюмень исчезли из списка.