Как накопить на прибавку к пенсии?

Один из вариантов — инвестировать в Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Это фонды, которые объединяют средства множества инвесторов, а затем вкладывают их, например, в ценные бумаги или недвижимость. Инвестиционный портфель ПИФа включает сразу несколько объектов, и можно приобрести долю в этом портфеле.

"Вовремя начатое инвестирование может обеспечить пенсию раньше, чем вы ожидаете. При этом надо воспринимать эту кубышку как НЗ и ни в коем случае не забирать из нее деньги по мере роста", — предостерегает Денис Горев, начальник управления доверительных операций УК "Велес Менеджмент".

Как подсчитали в "Велес Менеджмент", если вложить 15 тыс. рублей сроком на пять лет со средней ставкой доходности 5%, то доход составит 1 020 091,24 рубля. При этом если срок инвестирования увеличить до 20 лет, то сумма уже будет 6 165 505,03 рубля. В то же время если средняя ставка доходности будет равна 10%, то за пять лет можно заработать 1 161 556,08 рубля, а за 20 — 11 390 532,54 рубля. А со ставкой чуть выше — 15% — за пять лет доходность достигнет 1 328 617,62 рубля, за 20 — 22 458 592,22 рубля.

Если увеличить объем ежемесячных инвестиций до 20 тыс., то, соответственно, вырастет и доход. Так, за пять лет с пятипроцентной средней ставкой этот показатель составит 1 360 121,66 рубля, за 20 лет — 8 220 673,37. Со ставкой 10% за пять лет средний доход приравнивается к 1 548 741,44, а за 20 лет доход будет уже на уровне 15 187 376,72 рубля. И наконец, со средней ставкой 15% за пять лет можно заработать 1 771 490,16, а за 20 объем дохода достигнет уже 29 944 789,63 рублей.