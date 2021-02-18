В Кремле не располагают информацией о нехватке вакцин от коронавируса в регионах

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о том, что в каких-то регионах России может быть дефицит вакцин от коронавируса. Темпы вакцинации связаны с тем, что спрос на прививку внутри страны пока только растет, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о том, связаны ли текущие темпы вакцинации в России с нехваткой препаратов или с количеством желающих сделать прививку, представитель Кремля заявил: "Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах сложился дефицит вакцины". "Просто еще, скажем так, разгоняется внутренний спрос на эту вакцину", - заметил он.

Пресс-секретарь президента России обратил внимание на пример Москвы, пояснив, что в пунктах вакцинации в столице "нет никакого дефицита [препаратов] абсолютно, но и нельзя сказать, что там сильный ажиотаж". "Все происходит абсолютно отточено, четко, без очередей", - сказал представитель Кремля. По его словам, похожая ситуация наблюдается и в других регионах.

Говоря о том, довольны ли в Кремле темпами и охватом вакцинации, Песков отметил: "Вакцина поставляется во все регионы РФ". "Вы знаете, что география у нас обширная. Все регионы получают вакцину", - указал он.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что "спрос на вакцину в регионах везде разный, население везде по-разному для себя принимает решения о вакцинации". "Но еще раз повторяю: мы исходим из того, что этот спрос будет постоянно повышаться", - подчеркнул он.

При этом представитель Кремля добавил, что не располагает точными данными о числе вакцинировавших в России, и посоветовал уточнить это в оперативном штабе при правительстве.

По его словам, власти считают потребности населения страны абсолютным приоритетом при распределении вакцин от коронавируса. Производства таких препаратов работают в первую очередь на внутренний рынок. "Вакцинация "домашняя" является абсолютнейшим приоритетом для нас", - подчеркнул представителя Кремля, отвечая на вопрос, почему Россия продает вакцину от ковида за рубеж, когда она необходима и внутри страны.

"Мобилизованы все производственные мощности, которые - главным образом и в первую очередь - работают на внутренний рынок", - отметил Песков.

По оценке Кремля, вакцинация от коронавируса в России "идет нормальными темпами". "Эти темпы будут увеличиваться по мере того, как все больше и больше граждан посчитают для себя необходимым сделать прививку", - указал пресс-секретарь президента, обратив внимание на то, что вакцинация "является добровольным процессом". По его словам, сейчас "разъясняются преимущества и спасительный эффект вакцинации от коронавируса", в том числе через СМИ.

Спрос на российскую вакцину

По словам представителя Кремля, российские власти работают над тем, чтобы запустить за границей производства отечественной вакцины от коронавируса, которые будут покрывать потребности зарубежных стран.