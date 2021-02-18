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Умер Андрей Мягков

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова

Премьер-министр отметил, что артист наделял своих героев особой искренностью и обаянием

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

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"Отечественный кинематограф невозможно представить без ярких ролей Андрея Мягкова. Незабываемыми стали образы, созданные им на сцене знаменитого Московского художественного театра имени А.П.Чехова, - говорится в телеграмме главы кабмина. - Андрей Васильевич наделял своих героев особой искренностью и обаянием. Таким он был и на экране, и на прославленных подмостках, и в жизни. Таким и останется в сердцах всех, кто знал и ценил этого выдающегося актера, незаурядного и душевно щедрого человека".

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет.

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