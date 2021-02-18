Министр иностранных дел Филиппин сообщил о желании привиться "Спутником V"

БАНГКОК, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин положительно высказался о российской вакцине "Спутник V" и сообщил, что готов сделать прививку этим препаратом. Об этом он написал в четверг на своей странице в социальной сети Twitter .

"Я делаю все возможное, чтобы "Спутник V" попал в страну. Этой вакцине я бы доверил свою жизнь. Статья в The Lancet носит исчерпывающий характер", - написал министр.

Он также высоко отозвался о достижениях советской и российской науки в области борьбы с инфекционными заболеваниями. "Все, что Россия делает в этой сфере [разработка вакцин от инфекционных заболеваний], основано на почти столетнем опыте научных исследований высочайшего уровня", - высказал свое мнение Локсин.

В четверг, как сообщает газета Inquirer, филиппинский регулятор обратился за помощью к российскому посольству, чтобы ускорить процедуру регистрации вакцины. Управление по контролю за медикаментами и пищевыми продуктами Филиппин просило заверить, что местные представители российского разработчика могут подписывать соответствующие документы. Манилу также интересовала информация о правилах производства и контроля качества. Институт им. Гамалеи в четверг уже передал ряд других документов, необходимых для регистрации.

3 февраля представитель государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом на Филиппинах Карлито Гальвес заявил, что Манила продолжает переговоры о поставках в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".