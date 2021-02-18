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Более 160 тыс. россиян зарегистрировано в Единой биометрической системе

Около двух с половиной лет система с точки зрения законодательства была заморожена, отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Около 164 тыс. россиян зарегистрировано в Единой биометрической системе (ЕБС), сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встречи банков с руководством регулятора.

"Несмотря на то, что у нас фактически порядка двух с половиной лет Единая биометрическая система с точки зрения законодательства была заморожена, 164 тыс. человек сдали свои образцы", - отметила она.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.

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